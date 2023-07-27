Два нижегородских детских лагеря оштрафовали после массового отравления детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские лагеря «Золотой колос» и «Лазурный» оштрафовали за антисанитарию, которая привела к отравлению детей. Об том сообщили в Управлении Роспотребнадзора Нижегородской области.

Как отмечается, сотрудники ведомства провели проверку и выявили, что в детском лагере «Золотой колос» возникла стрептококковая инфекция. Сотрудники лагеря неправильно изолировали детей с признаками инфекционных заболеваний. Кроме того, были нарушены правила чистоты в помещениях и нарушения в обеззараживании воздуха.

В «Лазурном» сотрудники пищеблока нарушали личную гигиену, некачественно мыли и дезинфицировали посуду, фрукты, а также плохо прибирались на кухне.

В связи с выявленными нарушениями оба лагеря привлекли к административной ответственности.

Напомним, в июне произошло массовое заболевание детей в оздоровительном лагере «Лазурный», расположенном в Выксунском районе. На место происшествия незамедлительно выезжали специалисты. Они тщательно осматривали все корпуса лагеря, отбирали пробы воды и пищевых продуктов. Также проводилось обследование детей и сотрудников, чтобы выявить заражённых и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Как оказалось, причиной заболеваемости стала пищевая токсикоинфекция, вызванная золотистым стафилококком.