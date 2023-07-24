Экс-глава Советского района Сергей Колотов стал начальником управления в нижегородском Минэнерго Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бывший глава Советского района Сергей Колотов стал руководителем управления развития и эксплуатации министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на областное министерство кадровой политики.

Как отмечается, Сергея Колотова назначили на новую должность с мая 2023 года.

Напомним, Сергей Колотов стал главой администрации Советского района в 2020 году. До этого он трудился в статусе исполняющего обязанности главы Советского района.

Ранее стало известно, что пост министра образования и науки Нижегородской области займет Михаил Пучков.