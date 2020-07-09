2020-07-09T11:00:25+03:00
Политика

Сергей Колотов назначен главой администрации Советского района

На работу в новой должности он вышел 9 июля
Валерия ГРОМОВА
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Главой администрации Советского района назначили Сергея Колотова. Соответствующий документ подписан исполняющим обязанности мэра Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В новой должности Колотов начал работать с 9 июля 2020 года. До этого он трудился в статусе исполняющего обязанности главы Советского района.

Напомним, Колотов сменил на этом посту Владимира Исаева, который возглавлял район с января 2017 года. Исаев написал заявление по собственному желанию в начале июня. Накануне в социальных сетях появилась информация, что в его кабинете прошли обыски. Однако на следующий день после этого Исаев сделал заявление в своем «Инстаграме»: оперативные мероприятия с участием полиции были. Однако такие проверки не редкость.

СПРАВКА КП

Сергей Колотов окончил Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-строитель». Сначала работал в коммерческих и муниципальных предприятиях, затем перешел в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода, где проработал до конца 2013 года. После этого его назначили первым заместителем главы администрации Советского района. С марта 2018 года Колотов трудился в АО «Нижегородский водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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