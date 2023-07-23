Министром образования и науки Нижегородской области стал Михаил Пучков. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Пост министра образования и науки Нижегородской области займет Михаил Пучков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего конкурсная комиссия "Команды правительства" отобрала четырех кандидатов. Среди них был выбрал Михаил Пучков. Ранее он был заместителем председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга. Пучков кандидат физико-математических наук, он курировал вопросы, связанные с развитием система образования. Его опыт поможет улучшить качество образования в регионе. Михаил Пучков сменит на посту Ольгу Петрову, которая назначена заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации.

- Благодарю всех финалистов и участников этого конкурса, от вас поступили интересные предложения по развитию сферы образования в регионе. Поручил министерству кадровой политики включить финалистов этого конкурса в резерв управленческих кадров, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Давид Мелик-Гусейнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области. Его назначили генеральным директором футбольного клуба «Пари НН».