Нижегородцы попросили депутата Госдумы помочь сохранить аллеи в Щербинках

По мнению местных, деревья могут вырубить ради строительства коммуникаций. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Жители Нижнего Новгорода выступили за сохранение зеленой аллеи в Щербинках. Открытое обращение в адрес главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгия Арапова опубликовано в ВК. В нем жители просят сохранить деревья на проспекте Гагарина, которые, по их мнению, могут попасть под вырубку при строительстве инженерных сетей.

- Аллея в микрорайоне Щербинки является домом для многих живых организмов, включая огромное число птиц. Одновременно она выполняет рекреационную и санитарно-защитную функцию, спасая жителей близлежащих домов на проспекте Гагарина от выхлопных газов. Однако в настоящее время аллее в Щербинках грозит опасность уничтожения, - говорится в сообщении.

По мнению активистов, уничтожение аллеи приведет не только к гибели деревьев, насекомых и птиц, но и в целом негативно скажется на здоровье местных жителей, которым придется вдыхать выхлопные газы.

Нижегородцы напомнили, что в регионе реализуется национальный проект «Экология» и в числе основных задач — повышение качества жизни граждан.

- Просим Вас вмешаться и посодействовать в реализации задач, которые поставил перед законодателями президент, - добавили авторы обращения.