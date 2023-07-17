Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 12:04

Нижегородцы попросили депутата Госдумы помочь сохранить аллеи в Щербинках

Деревья на проспекте Гагарина защищают людей от выхлопных газов автомобилей
Мария СОРОКИНА
По мнению местных, деревья могут вырубить ради строительства коммуникаций.

По мнению местных, деревья могут вырубить ради строительства коммуникаций.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Жители Нижнего Новгорода выступили за сохранение зеленой аллеи в Щербинках. Открытое обращение в адрес главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгия Арапова опубликовано в ВК. В нем жители просят сохранить деревья на проспекте Гагарина, которые, по их мнению, могут попасть под вырубку при строительстве инженерных сетей.

- Аллея в микрорайоне Щербинки является домом для многих живых организмов, включая огромное число птиц. Одновременно она выполняет рекреационную и санитарно-защитную функцию, спасая жителей близлежащих домов на проспекте Гагарина от выхлопных газов. Однако в настоящее время аллее в Щербинках грозит опасность уничтожения, - говорится в сообщении.

По мнению активистов, уничтожение аллеи приведет не только к гибели деревьев, насекомых и птиц, но и в целом негативно скажется на здоровье местных жителей, которым придется вдыхать выхлопные газы.

Нижегородцы напомнили, что в регионе реализуется национальный проект «Экология» и в числе основных задач — повышение качества жизни граждан.

- Просим Вас вмешаться и посодействовать в реализации задач, которые поставил перед законодателями президент, - добавили авторы обращения.