Нижегородка Дарья Луконькина представит Россию на конкурсе «Мисс Земля»

Дарья победитла на конкурсе "Краса России". Фото: Александр Гордеев.

Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода будет представлять Россию на 23-м конкурсе «Мисс Земля», который будет проходить во Вьетнаме в 2023 году. В настоящее время известно о 28 подтвержденных участницах из разных стран.

Напомним, в 2022 году Дарья победила в конкурсе «Мисс Нижний Новгород», а затем стала обладательницей короны «Краса России», что дает ей право представлять нашу страну на международном конкурсе.

Дарья является участницей группы поддержки нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», а еще учится в педагогическом университете и занимается благотворительностью.

- Я хочу стать актрисой и моделью. Важно не просто занять какую-то вершину, а дарить свои знания людям, всем помогать. Творческая деятельность не нацелена сугубо на финансовое благополучие, она нацелена на людей. Люди читают блоги смотрят видео и радуются. Это делает их счастливее и красивее внешне и духовно, - призналась нижегородская красавица.