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Общество1 ноября 2022 7:50

«Мне каблуки не ломали»: обладательница титула «Краса России» нижегородка Дарья Луконькина рассказала о закулисье конкурса

Нижегородка Дарья Луконькина поделилась впечатлениями от победы на всероссийском конкурсе красоты
Мария СОРОКИНА
Дарья Луконькина рассказала об атмосфере на конкурсе "Краса России"

Дарья Луконькина рассказала об атмосфере на конкурсе "Краса России"

Фото: Мария СОРОКИНА

На днях 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода победила в конкурсе красоты «Краса России». В родной город девушка вернулась уже в статусе красавицы, отмеченной на федеральном уровне. Сейчас она свыкается с новой ролью и пока эйфория от победы еще не прошла, нижегородская красавица решила рассказать о своих впечатлениях от конкурса и дальнейших планах.

- Спасибо за поздравления, и что интересуетесь моей жизнью, - начала свою речь Дарья Луконькина, - я рада что одержала победу! Всё прошло очень быстро, даже стремительно. Я получила много приятных поздравлений!

Атмосфера на конкурсе, по словам девушки, была давящая. Если на региональной стадии все конкурсантки были дружелюбны, то в Сочи девушки были абсолютно разные — как внешне, так и внутренне. Ощущалась явная конкуренция. Нижегородушки, как они сами себя называют, держались особняком, но несколько подружек там все-таки завели. Не обходилось без сплетен и неприятных разговоров, но на отчаянные шаги соперницы не решались.

- Может быть, и были такие истории, но я о них не слышала, - отвечает Дарья на вопрос корреспондента, - мне каблуки никто не ломал, девчонкам тоже. Единственное, у одной девочки украли купальник но, возможно, это произошло случайно. Его потом подбросили.

В ответ на ее слова организатор конкурса «Мисс Нижний Новгород» Екатерина Чудакова рассказала историю об Анне Татаринцевой, которая также участвовала в «Красе России» много лет назад. Перед выходом ей подменили туфли с 37 размера на 41-й, и по подиуму пришлось щеголять в обуви, которая сильно велика.

- Наслушавшись этих историй мы с Настей сложили все в одну сумку и ходили с ней постоянно! - ответила Дарья.

На конкурс нижегородки поехали впятером. Позднее к ним присоединились Чудакова и Татаринцева, которые буквально стали их наставницами - советовали, как говорить и как держать себя, эмоционально поддерживали.

На конкурсе Дарью поддерживала Екатерина Чудакова.

На конкурсе Дарью поддерживала Екатерина Чудакова.

Фото: Мария СОРОКИНА

- Анна Татаринцева мне очень помогала, поддержка с ее стороны была колоссальная. Мы чувствовали себя неприятно и, что называется, не на своей территории, но вот приехали они и стали нас поддерживать. Анна желала мне успехов, где-то подсказала как сказать, как встать. Я надеюсь мы и дальше будем поддерживать наше сотрудничество и дружбу — добавила Дарья.

Екатерина Чудакова, в свою очередь, заметила, что очень хотела видеть Дашу в финале «Красы России», а когда все случилось, некоторые моменты напомнили конкурс двадцатилетней давности, в котором победила Анна:

- Когда на красе России Дарью короновали, то надели ей корону «Красы России» в которой ровно 20 лет назад победила Анна Татаринцева. Это было нечто! Из Сочи в Нижний Новгород мы возвращались все вместе. По пути из «Стригино» мы и Дашу решили завести домой. И вот мы проезжаем проспект Ленина, подъезжаем к дому Даши и Татаринцева говорит, что раньше жила в соседнем доме, представляете? Сейчас в соцсетях пишут: «Надо ехать туда рожать и через 20 лет там появится новая красавица!». Надеюсь, это произойдёт раньше.

Победа в конкурсе дает не только титул и право участия на «Мисс мира», но также денежный приз в размере 2 млн рублей и приятные подарки от компаний-партнеров конкурса. Денежный приз нижегородка планирует потратить на отдых с родными за границей, а что останется, пустить на собственное продвижение, ведь надо думать и о будущем. Сейчас девушка учится в педагогическом университете, но планирует пойти совсем по другому пути:

- Я хочу стать актрисой и моделью. Важно не просто занять какую-то вершину, а дарить свои знания людям, всем помогать. Творческая деятельность не нацелена сугубо на финансовое благополучие, она нацелена на людей. Люди читают блоги смотрят видео и радуются. Это делает их счастливее и красивее внешне и духовно.

Дарья уже снялась в ролике, посвященном акции «Бюст-мост» против рака груди, продолжает обучение в вузе, работу в модельном агентстве и в группе поддержки «Торпедо». Вероятно, даже совершит вбрасывание шайбы на матче нижегородцев 5 ноября. Спортсмены, конечно же, еще успеют поздравить нашу красавицу. В целом атмосфера в клубе дружелюбная, все друг друга поддерживают.

- Жениха-хоккеиста нет! - развеяла любопытство журналистов Дарья.

К слову, работа в группе поддержки дала девушке уверенность и необходимый опыт выступления на сцене. Дарья верит, если один раз не получилось - не нужно сдаваться, нужно верить и настойчиво идти к своей мечте. Один неудачный кастинг — не повод вешать руки, нужно идти на другие и однажды все получится.

Совет нижегородкам от Дарьи Луконькиной:

- Занимайтесь собой, своим физическим здоровьем. Лично я всю жизнь занимаюсь спортом — сначала танцами, затем плаванием. Сейчас ушла больше в творческую среду, но фитнес-зал присутствует в моей жизни. Делаю различные процедуры для поддержания красоты — с утра умываюсь холодной водой, а мама делает крапивные маски для моих волос. Все это делается в домашних условиях. Вообще я считаю, что каждый человек красив по-своему. Если тебе кто-то говорит, что в тебе что-то не так, не нужно никого слушать! Нужно быть внутренне красивой. Это будет транслироваться и на твое лицо и на твое общее восприятие.

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