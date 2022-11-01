«Мне каблуки не ломали»: обладательница титула «Краса России» нижегородка Дарья Луконькина рассказала о закулисье конкурса

Дарья Луконькина рассказала об атмосфере на конкурсе "Краса России" Фото: Мария СОРОКИНА

На днях 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода победила в конкурсе красоты «Краса России». В родной город девушка вернулась уже в статусе красавицы, отмеченной на федеральном уровне. Сейчас она свыкается с новой ролью и пока эйфория от победы еще не прошла, нижегородская красавица решила рассказать о своих впечатлениях от конкурса и дальнейших планах.

- Спасибо за поздравления, и что интересуетесь моей жизнью, - начала свою речь Дарья Луконькина, - я рада что одержала победу! Всё прошло очень быстро, даже стремительно. Я получила много приятных поздравлений!

Атмосфера на конкурсе, по словам девушки, была давящая. Если на региональной стадии все конкурсантки были дружелюбны, то в Сочи девушки были абсолютно разные — как внешне, так и внутренне. Ощущалась явная конкуренция. Нижегородушки, как они сами себя называют, держались особняком, но несколько подружек там все-таки завели. Не обходилось без сплетен и неприятных разговоров, но на отчаянные шаги соперницы не решались.

- Может быть, и были такие истории, но я о них не слышала, - отвечает Дарья на вопрос корреспондента, - мне каблуки никто не ломал, девчонкам тоже. Единственное, у одной девочки украли купальник но, возможно, это произошло случайно. Его потом подбросили.

В ответ на ее слова организатор конкурса «Мисс Нижний Новгород» Екатерина Чудакова рассказала историю об Анне Татаринцевой, которая также участвовала в «Красе России» много лет назад. Перед выходом ей подменили туфли с 37 размера на 41-й, и по подиуму пришлось щеголять в обуви, которая сильно велика.

- Наслушавшись этих историй мы с Настей сложили все в одну сумку и ходили с ней постоянно! - ответила Дарья.

На конкурс нижегородки поехали впятером. Позднее к ним присоединились Чудакова и Татаринцева, которые буквально стали их наставницами - советовали, как говорить и как держать себя, эмоционально поддерживали.

На конкурсе Дарью поддерживала Екатерина Чудакова. Фото: Мария СОРОКИНА

- Анна Татаринцева мне очень помогала, поддержка с ее стороны была колоссальная. Мы чувствовали себя неприятно и, что называется, не на своей территории, но вот приехали они и стали нас поддерживать. Анна желала мне успехов, где-то подсказала как сказать, как встать. Я надеюсь мы и дальше будем поддерживать наше сотрудничество и дружбу — добавила Дарья.

Екатерина Чудакова, в свою очередь, заметила, что очень хотела видеть Дашу в финале «Красы России», а когда все случилось, некоторые моменты напомнили конкурс двадцатилетней давности, в котором победила Анна:

- Когда на красе России Дарью короновали, то надели ей корону «Красы России» в которой ровно 20 лет назад победила Анна Татаринцева. Это было нечто! Из Сочи в Нижний Новгород мы возвращались все вместе. По пути из «Стригино» мы и Дашу решили завести домой. И вот мы проезжаем проспект Ленина, подъезжаем к дому Даши и Татаринцева говорит, что раньше жила в соседнем доме, представляете? Сейчас в соцсетях пишут: «Надо ехать туда рожать и через 20 лет там появится новая красавица!». Надеюсь, это произойдёт раньше.

Победа в конкурсе дает не только титул и право участия на «Мисс мира», но также денежный приз в размере 2 млн рублей и приятные подарки от компаний-партнеров конкурса. Денежный приз нижегородка планирует потратить на отдых с родными за границей, а что останется, пустить на собственное продвижение, ведь надо думать и о будущем. Сейчас девушка учится в педагогическом университете, но планирует пойти совсем по другому пути:

- Я хочу стать актрисой и моделью. Важно не просто занять какую-то вершину, а дарить свои знания людям, всем помогать. Творческая деятельность не нацелена сугубо на финансовое благополучие, она нацелена на людей. Люди читают блоги смотрят видео и радуются. Это делает их счастливее и красивее внешне и духовно.

Дарья уже снялась в ролике, посвященном акции «Бюст-мост» против рака груди, продолжает обучение в вузе, работу в модельном агентстве и в группе поддержки «Торпедо». Вероятно, даже совершит вбрасывание шайбы на матче нижегородцев 5 ноября. Спортсмены, конечно же, еще успеют поздравить нашу красавицу. В целом атмосфера в клубе дружелюбная, все друг друга поддерживают.

- Жениха-хоккеиста нет! - развеяла любопытство журналистов Дарья.

К слову, работа в группе поддержки дала девушке уверенность и необходимый опыт выступления на сцене. Дарья верит, если один раз не получилось - не нужно сдаваться, нужно верить и настойчиво идти к своей мечте. Один неудачный кастинг — не повод вешать руки, нужно идти на другие и однажды все получится.

Совет нижегородкам от Дарьи Луконькиной:

- Занимайтесь собой, своим физическим здоровьем. Лично я всю жизнь занимаюсь спортом — сначала танцами, затем плаванием. Сейчас ушла больше в творческую среду, но фитнес-зал присутствует в моей жизни. Делаю различные процедуры для поддержания красоты — с утра умываюсь холодной водой, а мама делает крапивные маски для моих волос. Все это делается в домашних условиях. Вообще я считаю, что каждый человек красив по-своему. Если тебе кто-то говорит, что в тебе что-то не так, не нужно никого слушать! Нужно быть внутренне красивой. Это будет транслироваться и на твое лицо и на твое общее восприятие.