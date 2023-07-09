Жители 8 районов в Нижегородской области остались без света. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители 8 районов в Нижегородской области остались без света. Причиной этому стали дождь, грозы и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе «Нижновэнерго».

Нарушения энергоснабжения в сети наблюдались в Арзамасском, Чкаловском, Сосновском, Павловском, Городецком, Уренском, Ардатовском и Сергачском районах.

Последствия непогоды устраняли 277 человек с помощью 106 спецмашин.

На данный момент энергетики продолжают отрабатывать заявки потребителей. Работы будут продолжаться, пока не возобновят подачу электричества каждому абоненту.

Напомним, в Арзамасе в следствии непогоды деревья были повалены, крыши домов снесены, а улицы затопило. А в Нижнем Новгороде дождь залил все дороги, а из-за погодных условий в городе перебои с общественным транспортом. Из-за локальных подтоплений на дорогах образовались пробки.

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