Подтопленные улицы и огромные пробки на дорогах: Сильнейший ливень обрушился на Нижний Новгород Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Сильный ливень обрушился на Нижний Новгород и область. В региональном ГУ МЧС предупредили, что ливни ожидаются в течение всего дня.

На опубликованных кадрах видно, что дождь залил все дороги, а из-за погодных условий в городе перебои с общественным транспортом. Из-за локальных подтоплений на дорогах образовались пробки.

Сильный ливень и гроза обрушились на Нижний Новгород 8 июля Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Согласно информации от МЧС, выпадение осадков ожидается также в течение всего дня 9 июля.

Последствия ливня в Нижнем Новгороде 8 июля 2023 Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Автомобилистам нужно быть внимательными на дорогах, так как в подобных погодных условиях вероятность возникновения ДТП увеличивается. Также возможны сбои объектов коммунальной инфраструктуры.