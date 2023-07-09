Последствия разгула стихии в Арзамасе 8 июля: Поваленные деревья, затопленные улицы и сорванные крыши

У одного из домов сорвало отделку фасада. Фото: Михаил Коновчук
8 июля на Арзамас обрушился сильный ливень с градом. В следствии непогоды деревья были повалены, крыши домов снесены, а улицы затопило. «Комсомолка» собрала последствия разгула стихии.
– 19 падений деревьев зафиксировано жителями по городу Арзамасу. Ещё 10 обнаружено по обходу. Три аварийные бригады работают по заявкам ЕДДС и Службы городского хозяйства. Потрепало деревья на пляже «408 километр». Пострадавших нет, – пишет в своем телеграм-канале глава Арзамаса Александр Щелоков.
Сильный ветер свалил деревья у подъездов, а также на припаркованные автомобили.
Фото: Максим Шашков
Отрывались и опадали не только сухие ветки. Целые деревья почти под корень ломались и падали под окнами домов.
Фото: Галина Карасева
В селе Красное Арзамасского района у жителей частного дома разрушило теплицу.
Фото: Михаил Коновчук
Градом побило посадки картофеля.
Фото: Михаил Коновчук
Территорию пляжа пруда «408 километр» почти полностью придется восстанавливать. Там из-за сильного ветра также пали деревья.
Фото: Татьяна Анатольевна
– Первоочередная задача - восстановить электроснабжение. Потом уже приводить в порядок всё. Департаменту ЖКХ вместе с территориальными отделами поручено искать решения по сорванным крышам, – написал уже сегодня глава Арзамаса.
Кроме этого, 8 июля в Арзамасе произошел крупный пожар в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи. Причиной происшествия, по предварительным причинам, стал удар молнии.
На Нижний Новгород также обрушился сильный ливень. Дождь залил все дороги, а из-за погодных условий в городе были перебои с общественным транспортом. Из-за локальных подтоплений на дорогах образовались пробки.
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