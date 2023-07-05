Названы самые редкие имена для новорожденных в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Артемида и Гектор появились на свет в этом году в Нижегородской области. О самых редких именах для младенцев рассказала руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Нижегородцы творчески подходят к выбору имени своих детей. Так, в 2023 году на свет появились Златослава, Доминика, Азалия, Персида, Нева, Артемида, Изабель и Жасмин. Редкими именами для мальчиков стали Добрыня, Соломон, Евграф, Мефодий, Сократ, Алмаз, Гектор и Арарат.

При этом самые популярные имена для новорожденных малышей в Нижегородской области – это Михаил и София.

Напомним, мальчиков в регионе традиционно рождается больше, чем девочек. Всего за полгода родилось 5870 мальчиков и 5550 девочек.

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