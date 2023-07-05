Свыше 11 тысяч детей родилось в Нижегородской области за первое полугодие 2023 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За первое полуголие 2023 года в Нижегородской области родился 11 421 ребенок. Это на 3,8% меньше в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

- Больше всего детей в этом году родилось в марте - 2 663 ребенка, - рассказала Ольга Краснова. - Мальчиков в регионе традиционно рождается больше, чем девочек. Всего за полгода родилось 5870 мальчиков и 5550 девочек.

По данным ЗАГСа, чаще всего матерями становились нижегородки в возрасте от 30 до 39 лет - 51% всех случаев. На втором месте находится возрастная группа от 20 до 29 лет - 42%.