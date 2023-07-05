София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Самыми популярными именами для новорожденных в Нижегородской области стали София и Михаил. Об этом на пресс-конференции по итогам первого полугодия сообщила руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

- Самыми популярными именами среди девочек стали София, Ева, Анна, Мария, Виктория, Варвара и Василиса, - рассказала Ольга Краснова. - Среди мальчиков самыми популярными стали имена Михаил, Артем, Александр, Иван, Матвей, Максим, Тимофей, Дмитрий и Илья.

При этом привлекает внимание история с парными именами. Так, на 212 Ев в Нижегородской области родилось всего 9 Адамов, на 27 Русланов нет ни одной Людмилы.

Как сообщалось ранее, с января по июнь в Нижегородской области родилось больше 11 тысяч детей, свыше половины из них - мальчики.