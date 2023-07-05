Экс-глава Нижегородского водоканала просил справедливого приговора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава Нижегородского водоканала Николай Николюк, озвучивая последнее слово на суде, попросил справедливого приговора. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Прокурор запросил экс-главе водоканала, его заместителю и московскими коммерсантами, обвиняемым в получении взяток, от 13 до 19 лет тюрьмы с выплатой штрафов в миллионы.

Подсудимый Николай Николюк и его адвокат посчитали обвинение недоказанным и противоречивым, так как преступное сообщество не может быть организованным, если его члены находятся в разных городах. Кроме того, защита считает нелогичным то, что взятки подрядчики платили, когда контракты были уже закрыты или даже тогда, когда конкурсы выигрывали их конкуренты.

Тем не менее Николай Николюк признал свою вину в том, что не выполнил некоторые обещания, данные подрядчикам.

Напомним, Николай Николюк и его заместители обвиняются сразу в нескольких преступлениях, в том числе в «Покушении на мошенничество», «Получение взятки в особо крупном размере» и «Организации преступного сообщества.

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