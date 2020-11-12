Суд арестовал гендиректора «Нижегородского водоканала» Николюка

Сегодня суд арестовал генерального директора «Нижегородского водоканала» Николая Николюка. Он и его заместители обвиняются сразу в нескольких преступлениях, в том числе в «Покушении на мошенничество», «Получение взятки в особо крупном размере» и «Организации преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- Суд заключил под стражу генерального директора «Нижегородского водоканала», - говорится в сообщении. – Свою вину в совершении этого преступления он не признал.

Напомним, накануне на предприятии и дома у высших должностных лиц «Нижегородского водоканала» проводились обыски.

По версии следствия, в период с июня 2018 года до настоящего времени генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» вместе с неустановленными лицами создал на территории Нижнего Новгорода многочисленное организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Руководители преступного сообщества установили фиксированную сумму денежных выплат, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток руководству «Нижегородского водоканала. Она составляла от 10 до 15% от всей суммы договора.