Прокуратура запросила экс-главе Нижегородского водоканала 19 лет тюрьмы Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура запросила 19 лет строгого режима бывшему директору Нижегородского водоканала. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Николай Николюк в составе организованного преступного сообщества (ОПС) из четырех человек в период с 2018 по 2020 годы совершили целый ряд преступлений. Он и его заместители обвиняются сразу в нескольких преступлениях, в том числе в «Покушении на мошенничество», «Получение взятки в особо крупном размере» и «Организации преступного сообщества. Николюку запросили 19 лет строгого режима и штраф в размере 120 млн рублей.

Для других участников преступного сообщества сроки назначили меньше. Предполагаемого организатора сообщества, который и поспособствовал назначению Николая Никалюка на должность руководителя Нижегородского водоканала, а также владельца московских благотворительных фондов Олега Лобанова прокуратура просит осудить на 18,5 года строгого режима со штрафом в 120 млн руб. Первого заместителя водоканала Александра Сидляревича – на 18 лет строгого режима со штрафом 110 млн руб., коммерсанта Артема Василенко – на 13 лет строгого режима со штрафом 100 млн руб.