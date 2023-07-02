Тело 36-летнего нижегородца обнаружили в Оке. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Тело 36-летнего нижегородца обнаружили в реке Оке в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– 1 июля в 16.30 поступило сообщение о происшествии на воде в Павлове в районе понтонного моста Павлово – Тумботино на реке Оке, – ранее рассказывали в ведомстве.

Сегодня в 13.50, спустя почти сутки, водолазы поисково-спасательного отряда МЧС нашли тело мужчины в реке.

Обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Ранее мы сообщали об убийстве на Оке, которое произошло 8 июня. 43-летний житель Нижнего Новгорода зарезал нового знакомого. После этого обвиняемый сбросил тело мужчины в реку, привязав к нему мешок с кирпичами.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен