Нижегородца ищут на реке Оке в Павловском районе

Понтонный мост Павлово – Тумботино на реке Оке. Фото: Яндекс.Карты

Водолазы ищут мужчину на реке Оке в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.

– 1 июля в 16.30 поступило сообщение о происшествии на воде в Павлове в районе понтонного моста Павлово – Тумботино на реке Оке, – рассказывают в ведомстве.

На данный момент поиском мужчины занимаются водолазы и спасатели. Но результатов пока нет.

Ранее мы сообщали, что тело нижегородца нашли на берегу реки Волга в Нижнем Новгороде 13 мая. Сообщение о происшествии поступило в 16:20. Спасатели извлекли тело из воды и передали в полицию для установления личности погибшего.

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