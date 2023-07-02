Нижегородца ищут на реке Оке в Павловском районе

Понтонный мост Павлово – Тумботино на реке Оке.
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Водолазы ищут мужчину на реке Оке в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.
– 1 июля в 16.30 поступило сообщение о происшествии на воде в Павлове в районе понтонного моста Павлово – Тумботино на реке Оке, – рассказывают в ведомстве.
На данный момент поиском мужчины занимаются водолазы и спасатели. Но результатов пока нет.
Ранее мы сообщали, что тело нижегородца нашли на берегу реки Волга в Нижнем Новгороде 13 мая. Сообщение о происшествии поступило в 16:20. Спасатели извлекли тело из воды и передали в полицию для установления личности погибшего.
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