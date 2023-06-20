Привязал к телу мешок с кирпичами: Житель Нижнего Новгорода зарезал рыбака и выбросил труп в реку

Убийство произошло вечером 8 июня на берегу Оки. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Зверское убийство произошло на Оке 8 июня. 43-летний житель Нижнего Новгорода зарезал нового знакомого. После этого обвиняемый сбросил тело мужчины в реку, привязав к нему мешок с кирпичами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером на берегу Оки, протекающей в Автозаводском районе, возник конфликт между рыбаками. В ходе него пьяный 43-летний нижегородец нанес несколько ударов ножом мужчине, с которым познакомился 7 июня. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый решил сокрыть преступление. Он нашел на берегу реки мешок, в который сложил кирпичи, и привязал его к телу мужчины.

Обвиняемый нашел на берегу реки мешок, в который сложил кирпичи, и привязал его к телу мужчины. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Только спустя 8 дней тело погибшего было обнаружено на поверхности воды рыбаками.

– Фигуранту предъявлено обвинение, вину в содеянном он признал. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, – отмечают в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Ранее мы сообщали о трагедии, которая произошла днем 6 июня в поселке Красный Бакен. Там в реке утонул 56-летний мужчина, который со своим знакомым отправился на рыбалку.

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