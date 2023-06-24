Росмолодежь заявила, что программа мероприятий Дня молодежи в Нижнем Новгороде не отменена. Фото: АНО «Центр 800»

Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, состоятся в Нижнем Новгороде. Об этом представители Росмолодежи заявили, отвечая на вопросы нижегородцев в комментариях сообщества «День молодежи 2023» ВКонтакте.

Напомним, нижегородцев и гостей города в День молодежи 24 июня ожидают различные мероприятия, в то числе театральная постановка от Ильи Авербуха, мастер-классы, квизы и лекции.

Однако праздничный салют было решено отменить. Соответствующее решение было принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по итогам оперативного штаба.

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