Росмолодежь заявила, что программа мероприятий Дня молодежи в Нижнем Новгороде не отменена. Фото: АНО «Центр 800»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, состоятся в Нижнем Новгороде. Об этом представители Росмолодежи заявили, отвечая на вопросы нижегородцев в комментариях сообщества «День молодежи 2023» ВКонтакте.
Напомним, нижегородцев и гостей города в День молодежи 24 июня ожидают различные мероприятия, в то числе театральная постановка от Ильи Авербуха, мастер-классы, квизы и лекции.
Однако праздничный салют было решено отменить. Соответствующее решение было принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по итогам оперативного штаба.
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