Иммерсивное шоу, мастер-классы и выступление Билана ожидают нижегородцев в День молодежи 24 июня

День молодежи 24 июня в Нижнем Новгороде отпразднуют широко. Фото: АНО «Центр 800»

В 2023 году Нижний Новгород стал Молодежной столицей России. Значит, День молодежи 24 июня в городе отпразднуют широко. Посетители праздника смогут услышать выступления Димы Билана, группы «Чиж & Co», Тины Кузнецовой и певца Ramil’. Также ожидается иммерсивное шоу от Ильи Авербуха и множество других сюрпризов.

Празднование Дня молодежи в Нижнем Новгороде стартует на площади Минина и Пожарского. Для нижегородцев и гостей города будет работать сразу несколько интерактивных зон по разным направлениям.

Так, с 12:30 до 19:00 на главной и малой сценах в центре города выступят участники «Студвесны», диджеи и молодые артисты региона. Также состоится открытый микрофон и Летний кубок КВН. В «Точке кипения» откроется выставка художественных работ «О важном». Кроме того, на площади Минина и Пожарского в это время пройдут соревнования по уличным видам спорта и мастер-класс по базовой езде на самокате.

С 13.00 до 18.00 в локациях «Арсенал» и «Точка кипения» будут проходить просветительские лекции, презентации проектов по волонтерству и стратегическая игра по лидерству «Город Л».

Также на площади Минина и Пожарского откроются площадка виртуальной реальности и маркет молодых. В «Точке кипения» состоятся встреча с победителями грантовых конкурсов, мастер-классы и квизы по социальному проектированию и по теме карьеры, креативные сессии и встречи с предпринимателями.

С 14.00 по 15.30 в летнем лектории запланирована презентация проектов «Росмолодежи».

С 13:00 до 19:00 на Линии пагод будет создан арт-объект «Мы вместе». Также там пройдут мастер-классы, игры и квизы по безопасности, ведению экологичного образа жизни, донорству и волонтерству. Нижегородцы и гости города смогут посетить тематические стенды, выставки и ярмарку добра.

В 21:00 на главной сцене состоится выступление хедлайнера Димы Билана. Вход на площадь свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте «Росмолодежи».

Церемония закрытия Дня молодежи (6+) начнется в 19:00 на стадионе «Нижний Новгород». Ее проведут Тимур Скляров и Олимпиада Тетерич. После зрители увидят иммерсивное шоу Ильи Авербуха, которое завершится в 20:40. В заключение приглашенные звезды, среди которых Ramil’, Тина Кузнецова и группа «Чиж & Co», исполнят свои хиты в современной обработке.

Напомним, салют на День Молодежи 24 июня в Нижнем Новгороде решено было отменить.