Нижегородские водители жалуются на пробки из-за ремонта Стригинского моста

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Нижегородцы продолжают жаловаться на многокилометровые пробки из-за Стригинского моста, на котором сейчас идет капитальный ремонт. Об этом сообщает NewsRoom24.

Ремонт переправы начался в марте, для обновления дорожного полотна движение было ограничено и сужено до одной полосы в каждую сторону. Мост является частью трассы М-7, которая идет в объезд Нижнего Новгорода. Из-за ограничений на переправе многие водители, особенно дальнобойщики, едут по городу, из-за чего возросли нагрузки на Мызинский мост, проспект Гагарина и деревню Ольгино.

Нижегородцы жалуются, что дорога с работы до дома стала занимать более двух часов.

- В региональном Минтрансе заявили, что ремонтом Стригинского моста занимаются более 20 человек с применением 8 единиц техники. При этом сроки работ уже сокращены, но их объем назван колоссальным, - пишет издание.

Как сообщалось ранее, подрядчику поставлена задача до октября 2023 года завершить ремонт проезжей части и открыть движение в штатном режиме.