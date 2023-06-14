Выборы губернатора Нижегородской области продлятся три дня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы губернатора Нижегородской области продлятся три дня с 8 по 10 сентября. Об этом сообщает избирательная комиссия региона по итогам заседания.

Голосование в Нижегородской области пройдет в дистанционном и очном формате. В дни выборов будет проведено дистанционное электронное голосование через Единый портал государственных услуг.

Напомним, ранее была информация, что выборы губернатора Нижегородской области планируют провести 10 сентября. Губернатор Нижегородской области прокомментировал возможность своего участия в выборах губернатора в 2023 году. По его словам, ему важно реализовать многочисленные значимые для региона проекты.