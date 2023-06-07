Выборы губернатора Нижегородской области пройдут дистанционно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выборы губернатора Нижегородской области, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов пройдут в дистанционном формате. Такое решение было принято на заседании ЦИК России 7 июня 2023 года, сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

В единый день выборов, 10 сентября 2023 года, будет проведено дистанционное электронное голосование через Единый портал государственных услуг.

Тем не менее дистанционное голосование – это не единственный способ нижегородцев отдать свой голос. Традиционная процедура выборов в помещении для голосования с использованием бумажных бюллетеней также сохранится.

Напомним, ранее Глеб Никитин прокомментировал возможность своего участия в выборах губернатора в 2023 году. По его словам, ему важно реализовать многочисленные значимые для региона проекты.

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