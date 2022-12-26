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НовостиПолитика26 декабря 2022 13:59

Глеб Никитин прокомментировал свое возможное участие в выборах губернатора в 2023 году

По его словам, ему важно успешно реализовать значимые для региона проекты
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Губернатор Нижегородской области прокомментировал возможность своего участия в выборах губернатора в 2023 году. По его словам, ему важно реализовать многочисленные значимые для региона проекты

— Для меня важно, чтобы были успешно реализованы значимые для всех нас проекты: метро, IT-кампус, обновление электротранспорта. Есть и много других задач. Конечно, есть желание все их выполнить, - заявил Глеб Никитин в интервью ТАСС.

Напомним, сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подведет итоги уходящего года и расскажет о проектах, реализованных за последние пять лет. Также глава региона расскажет о планах дальнейшего развития региона.