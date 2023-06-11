Главный тренер «Пари НН» может покинуть клуб в новом сезоне

Сергей Юран. Фото: Александр Чурбанов. Источник: ФК «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не уверен, что в новом сезоне продолжит работу в футбольном клубе. Об этом сообщает «ТАСС».

Напомним, 10 июня футбольная команда «Пари Нижний Новгород» проиграла московской команде «Родина» со счетом 0:2. Однако по итогам двух встреч команда сохранила за собой право играть в Мир - Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24.

– Я не могу сказать однозначно, что я здесь продолжу работать, – сказал главный тренер «Пари НН».

Сергей Юран отмечает, что многое будет зависеть от обсуждения с руководством клуба вопроса об усилении команды Нижнего Новгорода.

Ранее мы сообщали, что Сергей Юран был назначен главным тренером футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» в апреле.

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