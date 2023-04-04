Выступал за европейские клубы и вывел «Химки» в Премьер-лигу: Что известно о новом тренере ФК «Пари Нижний Новгород» Сергее Юране

В ФК «Пари НН» рассказали о новом тренере Сергее Юране. ФОТО: ФК "Пари НН"

Главной спортивной новостью в Нижегородской области остается назначение Сергея Юрана главным тренером футбольного клуба «Пари Нижний Новгород».

- Сергей Николаевич — опытный тренер и великий игрок, - прокомментировал его назначение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Он успел поработать с именитыми наставниками национальной сборной — Валерием Лобановским и Олегом Романцевым, а еще с иностранными специалистами, такими как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон и Артур Жорже.

Действительно за плечами Сергея Юрана весьма внушительный послужной список. Его последним местом работы были подмосковные «Химки», которые он покинул в августе 2022 года. Под его руководством клуб дошел до финала Кубка России в сезоне 2019-2020. Тогда же он вывел своих подопечных в Премьер-лигу.

- В тренерской карьере Сергей Юран выводил с первого места ставропольское «Динамо» в первую лигу (2004). Ярославский «Шинник» под руководством Сергея Николаевича стал победителем первого дивизиона и вышел в Премьер-лигу (2007), - рассказали в самом ФК «Пари НН». – Ранее он выступал за луганскую «Зарю», киевское «Динамо», московский «Спартак», португальские клубы «Бенфика» и «Порту», английский «Миллуолл», немецкие команды «Фортуна» и «Бохум», а также за австрийский «Штурм».

СПРАВКА КП

Сергей Николаевич Юран родился 11 июня 1969 года в городе Луганске. Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе киевского «Динамо» (1990). Чемпион России в составе московского «Спартака» (1999). Чемпион и обладатель Кубка Португалии в составе «Бенфики» (1993/1994). Чемпион Португалии в составе «Порту» (1994/1995).

Чемпион Европы в составе молодежной сборной СССР (1990). Провел 40 матчей за национальные сборные СССР и России, забил 7 мячей.