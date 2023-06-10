ФК «Пари Нижний Новгород» проиграл московской команде «Родина» со счетом 0:2. Фото: ФК «Пари НН» во «ВКонтакте».

Футбольная команда «Пари Нижний Новгород» проиграла московской команде «Родина» со счетом 0:2. Об этом пишут на официальном сайте футбольного клуба.

Однако по итогам двух встреч команда сохранила за собой право играть в Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24. В первом стыковом матче команда «Пари НН» обыграла команду «Родина» со счетом 3:0. Во втором матче, который состоялся сегодня, команде «Пари НН» забили два гола в первом тайме.

По итогам двух встреч «Пари НН» победила со счетом 3:2 и отстояла право играть в РПЛ в следующем сезоне, а также нижегородская команда завершила чемпионат на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ.