За взрыв газа приговорили к условному сроку мастера в Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приговор вынесли мастеру газоснабжающей организации в Нижегородской области, из-за которого случился взрыв газа в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, 19 апреля 2021 года в трехэтажном доме произошел взрыв газа, в результате случилось возгорание на площади 1200 кв.м. и обрушение конструкций здания. Погиб младенец, а четверо взрослых получили травмы.

Следствие установило, что утром того же дня мастер службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования Дальнеконстантиновской РЭГС нарушил правила безопасности, из-за этого произошла утечка пригородного газа, которая повлекла за собой пожар.

Мастера признали виновным по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Сам подсудимый свою вину не признал.

Подсудимому назначили три года лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что жителям взорвавшегося дома в Дальнеконстантиновском районе начали предоставлять жилье.