Жильцы взорвавшегося дома в селе Маргуша получили новые квартиры

Фото: Правительство Нижегородской области

Жителям взорвавшегося дома в Дальнеконстантиновском районе начали предоставлять жилье, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Две семьи уже получили благоустроенные квартиры взамен тех, что были разрушены взрывом.

- На сегодняшний день 20 собственников получили денежное возмещение за квартиры в полном объеме. Из 7 муниципальных квартир 5 находятся на стадии приобретения, еще 2 квартиры были отремонтированы и предоставлены двум семьям, которые на днях туда переехали, - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля в селе Маргуша в одном из многоквартирных домов на улице Новоселов произошел взрыв газа. В результате квартиры в доме стали непригодны для проживания. Для оказания помощи пострадавшим жильцам из резервного фонда правительства региона было выделено 58 миллионов рублей.

- Каждую такую ситуацию рассматриваем индивидуально. Оперативность принимаемых решений зависит от масштаба проблемы, взаимодействия всех уровней власти с пострадавшими жителями и особенностей самой территории, где произошло ЧП. В селе Маргуша все эти факторы совпали, -заметил глава региона Глеб Никитин.