Центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют с 5 по 15 июня Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Движение по центральным улицам Нижнего Новгорода будет ограничено с 5 по 15 июня. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России. Об этом сообщается в постановлении от 2 июня 2023 года, размещенном на сайте администрации Нижнего Новгорода.

В частности, движение транспорта будет прекращено с 00.01 5 июня до 23.59 6 июня от улицы Минина до Верхневолжской набережной.

На участке дороги от улицы Варварской до Верхневолжской набережной проезд будет закрыт с 00.01 7 июня до 23.59 15 июня.

С 00.01 до 23.59 12 июня движение транспорта будет прекращено от улицы Минина до Зеленского Съезда, от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского – по улицам Ульянова, Минина, Верхневолжской набережной, Варварской, Алексеевской, а также по Зеленскому Съезду, по улице Пожарского и по Георгиевскому Съезду.

Объехать зону мероприятий можно будет по прилегающим улицам.

Напомним, схему движения автотранспорта изменили на одном из перекрестков улиц в Сормовском районе.

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