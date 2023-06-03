Улицу Минина в Нижнем Новгороде частично перекроют 5 и 6 июня. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение на участке площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде частично перекроют 5 и 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Проезд будет перекрыт от улицы Минина до Верхневолжской набережной с 00.01 5 июня до 23.59 6 июня.

В департаменте отметили, что на подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки. Специалисты рекомендуют нижегородцам быть особенно внимательными и заранее ознакомиться со схемой проезда.

Ранее мы сообщали, что схему движения автотранспорта изменили на одном из перекрестков улиц в Сормовском районе.

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