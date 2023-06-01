Схема движения транспорта изменилась на перекрестке четырех улиц в Сормовском районе. Фото: пресс-служба городской администрации.

Схему движения автотранспорта изменили на одном из перекрестков улиц в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отмечается, изменения будут касаться улиц Циолковского, Евгения Мирошникова, Черняховского и Юбилейного бульвара. На перекрестке этих улиц установили две дополнительные секции для организации поворота автомобилей налево с ул. Циолковского на Юбилейный бульвар и с ул. Черняховского - на ул. Мирошникова. Это связано с большим количеством ДТП на этом участке дороги.

-Встречный поворачивающий транспорт закрывал видимость автомобилям, двигающимся прямо по соседним полосам, тем самым создавая опасность при совершении маневра. Нетерпеливые водители часто выезжали наперерез встречному транспорту и попадали в аварии, - объяснили специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Также, продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. За прошлый год было модернизировано более 70 светофоров.