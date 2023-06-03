СК заведено уголовное дело из-за ДТП в Воротынском районе, где погибли шесть человек

СК завел уголовное дело из-за ДТП в Воротынском районе, где погибли шесть человек Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Следователи СК по Нижегородской области завели уголовное дело из-за ДТП в Воротынском районе, где погибли шесть человек, трое из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

– 03 июня на федеральной трассе М7 «Волга» в Воротынском районе Нижегородской области водитель легкового автомобиля, в котором находилось шесть человек, в том числе трое детей, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем, – говорится в сообщении.

В результате аварии четыре человека погибли мгновенно – женщина, мужчина и двое маленьких детей – 8 и 9 лет. Еще одна трехлетняя девочка спустя час скончалась в реанимации. Через несколько часов умерла и 35-летняя женщина, также пострадавшая в аварии.

На данный момент следователи завели уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Они устанавливают обстоятельства произошедшего: будут проведены судебные экспертизы и допрошены свидетели.

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