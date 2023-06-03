Фото страшной аварии под Нижним Новгородом, где погибли пять человек, появились в сети

Опубликованы фото аварии в Воротынской районе, где погибли пять человек. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородские полицейские опубликовали первые кадры с места аварии в Воротынском районе, в которой погибли пять человек, в том числе трое маленьких детей. Напомним, трагедия произошла ранним утром 3 июня. Автомобиль Nissan Almera вылетел на полосу встречного движения и врезался в Газель Next.

- На подъезде к Воротынцу легковая машина, ехавшая из Москвы в Казань, врезалась в автомобиль газель. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Четыре человека погибли мгновенно, еще одна трехлетняя девочка умерла в реанимации. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

На опубликованных снимках видно, что легковушка превратилась в груду металла. По всей вероятности, семья направлялась на отдых, так как к машине были прикреплены несколько велосипедов. Удар был такой силы, что иномарка вся была всмятку. Даже вытащить тела погибших и пострадавших был нелегко, все они были зажаты между сиденьями.

В результате аварии четыре человека погибли мгновенно – женщина, мужчина и двое маленьких детей – 8 и 9 лет. Еще одна трехлетняя девочка спустя час скончалась в реанимации.

Машина превратилась в груду металла. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства ЧП. Работу возглавил лично руководитель УГИБДД Нижегородской области.

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