Число погибших в страшной аварии под Нижним Новгородом увеличилось до шести человек. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Число погибших в страшной аварии в Воротынском районе Нижегородской области увеличилось до шести человек. Несмотря на все старания врачей в реанимации скончалась единственная выжившая – 35-летняя женщина. Напомним, трагедия произошла ранним утром 3 июня. Автомобиль Nissan Almera вылетел на полосу встречного движения и врезался в Газель Next.

- На подъезде к Воротынцу легковая машина, ехавшая из Москвы в Казань, врезалась в автомобиль газель. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

От удара машина превратилась в груду металла. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате аварии четыре человека погибли мгновенно – женщина, мужчина и двое маленьких детей – 8 и 9 лет. Еще одна трехлетняя девочка спустя час скончалась в реанимации. И вот теперь умерла и 35-летняя женщина, также пострадавшая в аварии.

- К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончалась еще одна пострадавшая в ДТП – 35-летняя женщина, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - В настоящий момент по причине ДТП погибли 6 человек. Мы делали все, что могли. Боролись. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования всем родным и близким погибших.

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