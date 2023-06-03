Легковушка влетела в грузовик под Нижним Новгородом: Пять человек погибли, в том числе трое маленьких детей

Пять человек погибли в страшной аварии в Воротынском районе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Ранним утром 3 июня страшная авария произошла в Воротынском районе Нижегородской области – здесь автомобиль Nissan Almera вылетел на полосу встречного движения и врезался в Газель Next. В результате аварии погибли пять человек, в том числе трое маленьких детей.

- Авария произошла в 5:20 утра 3 июня в Воротынском районе, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – На подъезде к Воротынцу легковая машина, ехавшая из Москвы в Казань, врезалась в автомобиль газель. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства происшествия и организуя движение транспорта. Туда же выехал руководитель УГИБДД Нижегородской области полковник полиции Ежов.

Легковушка влетела в грузовик под Нижним Новгородом. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате аварии четыре человека погибли мгновенно – женщина, мужчина и двое маленьких детей – 8 и 9 лет. Еще одна трехлетняя девочка спустя час скончалась в реанимации.

- Сейчас в больнице Воротынского района находится еще одна пострадавшая – 35-летняя женщина, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Она остается в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Работает мультидисциплинарная команда - реаниматологи, хирурги, терапевты, педиатры. Водитель ГАЗели не пострадал.