Глеб Никитин навестил Захара Прилепина в нижегородской больнице. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил Захара Прилепина в нижегородской больнице 2 июня. Об этом он сообщает в своем телеграм-канале.

Напомним, днем 6 мая под Нижним Новгородом неизвестные взорвали автомобиль Audi Q7 Захара Прилепина. Писатель остался жив, но его водитель погиб. В нижегородской больнице врачи провели диагностику состояния писателя, а затем понадобилось хирургическое вмешательство, в частности, для фиксации переломов. 24 мая Захара Прилепина перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Как отмечает Глеб Никитин, Захару Прилепину предстоит сложный этап на пути к выздоровлению. Ему нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм.

– Но Захар – офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится! Здоровья, – добавил губернатор Нижегородской области.

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