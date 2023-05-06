Захара Прилепина прооперировали после покушения в Нижнем Новгороде

Операция прошла успешно. Фото: Евгения ЖЕНЕЦКАЯ

Писателя Захара Прилепина, на которого было совершено покушение, прооперировали в Нижнем Новгороде. Сначала врачи провели диагностику, а затем понадобилось хирургическое вмешательство, в частности для фиксации переломов. Операция прошла успешно, после неё Захар Прилепин даже приходил в себя, но позже его ввели в медикаментозный сон для скорейшего выздоровления.

Посетить Захара Прилепина в больнице приезжал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Операция прошла успешно. Наши нижегородские медики, консультируясь с московскими федеральными центрами, сделали всё возможное и очень оперативно, – рассказал в своем телеграм-канале глава региона. – Сегодняшний день Святого Георгия, надеюсь, будет вторым днем рождения для Захара. Потому что он, конечно, родился не в рубашке, а в бронежилете. Надо признать, что здесь господь отвел.

Также губернатор выразил свои соболезнования родственникам погибшего соратник Захара Прилепина, также сотрудника батальона «Оплот» Росгвардии Александра Шубина.

– Хочу пожелать эффективной работы правоохранителям, которые активно сейчас занимаются тем, чтобы это преступление, террористический акт не остался безнаказанным, – подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в деревне в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а политик был доставлен в больницу с травмами. Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, у него «незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет». Сейчас он находится в больнице Нижнего Новгорода, с ним работают врачи.

СК возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В ходе расследования будут проведены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.