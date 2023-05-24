Захара Прилепина перевели в обычную палату Фото: Борис КУДРЯВОВ

Писателя Захара Прилепина перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об том написал в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Бодр, активно интересуется рабочими вопросами - настоящий боец! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, писателя Захара Прилепина, на которого было совершено покушение, прооперировали в Нижнем Новгороде 6 мая. Сначала врачи провели диагностику, а затем понадобилось хирургическое вмешательство, в частности для фиксации переломов. Операция прошла успешно, после неё Захар Прилепин даже приходил в себя, но позже его ввели в медикаментозный сон для скорейшего выздоровления.