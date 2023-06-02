Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил конференцию ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде. Он принял участие в пленарной сессии «Цифровая независимость промышленной России», где обсуждались перспективы и вызовы отечественной IT-отрасли.

Во время своей речи председатель правительства РФ отметил важность формирования основных типов цифровых решений, в которых есть наибольшая потребность у промышленности.

– Многие отечественные разработки могут успешно применяться не только внутри страны. Они, без сомнения, будут интересны и нашим партнерам из дружественных стран. Реализация нашего экспортного потенциала – один из приоритетных векторов развития, – подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на ЦИПР.

Напомним, 29 мая Нижний Новгород посетил министр просвещения Сергей Кравцов. Он принял участие в открытии Всероссийского форума руководителей православных частных школ и гимназий, а также осмотрел ход ремонта в «Нижполиграфе», где ведется создание федерального технопарка среднего профессионального образования, первые лаборатории которого откроются уже в сентябре.