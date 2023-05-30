У жителей 11 деревень в Шарангском районе изъяли домашнюю птицу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Домашнюю птицу изъяли у жителей 11 деревень в Шарангском районе Нижегородской области из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Отчуждение птиц произошло в селе Роженцево, деревнях Куклино, Поздеево, Королево, Посташ, Свинцово, Большое Доброво, Торопово, Малое Зверево, Москвино, Фоминское. Владельцам личных подсобных хозяйств будут выплачены денежные компенсации.

– Продолжают функционировать ветеринарно-полицейские посты, проводится дезинфекция автотранспорта и комплекс профилактической работы с населением, – отметили в Управлении Россельхознадзора.

Ранее мы сообщали, что очаг птичьего гриппа был купирован в Шарангском районе Нижегородской области. Зараженных крылатых обнаружили на территории Добровского пруда. Генетический материал РНК вируса гриппа А был выделен 22 мая при исследовании материала от павшей черноголовой чайки.

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