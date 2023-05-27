Очаг птичьего гриппа купировали в Шарангском районе Нижегородской области

Для ликвидации очага гриппа труппы павшей птицы утилизировали. ФОТО: комитет ветеринарии по Нижегородской области

Очаг птичьего гриппа был купирован в Шарангском районе Нижегородской области. Об этом сообщает комитет ветеринарии по региону.

Напомним, зараженных крылатых обнаружили на территории Добровского пруда. Генетический материал РНК вируса гриппа А был выделен 22 мая при исследовании материала от павшей черноголовой чайки.

Для ликвидации очага гриппа и предотвращения дальнейшего распространения инфекции труппы павшей птицы утилизировали. Также была проведена дезинфекция территории. Кроме того, очаг был блокирован круглосуточным постом, а ситуация постоянно контролировалась.

Была проведена дезинфекция территории. ФОТО: комитет ветеринарии по Нижегородской области

Комитет ветеринарии напоминает владельцам домашних птиц о том, что бесконтрольный выгул дикой птицы, а также контакт с ней недопустимы, а территория, на которой содержатся крылатые, должна быть огорожена и благоустроена. Птиц разных видов необходимо содержать раздельно в помещениях, соответствующих санитарным нормам. Помещения нужно регулярно очищать и дезинфицировать. Кроме того, хозяйство не должны посещать посторонние люди.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Комсомольской правде», что люди могут заразиться вирусом птичьего гриппа, только если сталкиваются с очень высокой дозой патогена.

– Например, при работе на птицефабрике. Либо если это пациенты с серьезно ослабленным иммунитетом, – сказал эксперт.

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