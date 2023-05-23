Для того чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, были предприняты первоочередные мероприятия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области опасаются птичьего гриппа, недавно вспышку болезни зафиксировали в Шарангском районе. Зараженных крылатых обнаружили на территории Добровского пруда. По словам специалистов, переносчиками инфекции были чайки.

– По результатам лабораторных исследований, проведённых ГБУ НО «Облветлаборатория», в пробах патологического материала от диких птиц выявлен генетический материал РНК вируса гриппа А, – сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Для того чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, были предприняты первоочередные мероприятия – комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных процедур.

Например, промышленным птицеводческим предприятиям рекомендовали перейти в режим работы «закрытого типа», заниматься дезинфекцией машин и техники, а также усилить меры работы санитарных пропускников, обеспечить термическую обработку кормов.

Нижегородцев, у которых есть личные подсобные хозяйства, просят исключить контакт домашней птицы с дикой, а также продуктами ее жизнедеятельности, обеспечить защищенные места для содержания и выгула.

– До стабилизации эпизоотической ситуации принять все меры, исключающие заражение птицы, – подчеркнули в ведомстве.

Специалисты просят обращаться по всем вопросам профилактики птичьего гриппа с 08:00 до 17:00 по телефону «горячей линии» 8 831 435-51-59. Также по этому номеру можно сообщать любую информацию об обнаружении заболевания у птиц.

Напомним, что ранее вирусолог рассказал, что никаких оснований для паники нет. Для людей такие меры - избегание контактов с птицами - скорее, перестраховочные.

– Люди могут заразиться, только если сталкиваются с очень высокой дозой патогена. Например, при работе на птицефабрике. Либо если это пациенты с серьезно ослабленным иммунитетом, – сказал эксперт.