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НовостиОбщество26 мая 2023 11:05

Константин Исаев может покинуть пост руководителя Дома народного единства в Нижнем Новгороде

Его может заменить Роман Кошелев
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Дом народного единства в Нижнем Новгороде ФОТО: сайт Дома народного единства

Дом народного единства в Нижнем Новгороде ФОТО: сайт Дома народного единства

Руководитель Дома народного единства в Нижнем Новгороде Константин Исаев может покинуть свой пост по собственному желанию. Об этом сообщается в телеграм-канале «ВОВК».

На карьере руководителя Дома народного единства мог сказаться коррупционный скандал, связанный с его супругой. Жена Константина Исаева – экс-министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева, которая находится под домашним арестом. Против бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

В телеграм-канале «ВОВК» отмечается, что, вероятнее всего, Константина Исаева на должности руководителя Дома народного единства заменит Роман Кошелев. 21 сентября 2022 года он покинул пост главы МСУ Шахуньи, а после начал заниматься социальными проектами по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

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