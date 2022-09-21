Роман Кошелев покинул пост главы МСУ Шахуньи ФОТО: личная страница Романа Кошелева в социальной сети

Роман Кошелев покинул пост главы МСУ Шахуньи по собственному желанию 21 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Сегодня, 21 сентября, на внеочередном заседании Совета депутатов городского округа город Шахунья досрочно прекратил свои полномочия глава МСУ Роман Кошелев.

По его словам, теперь он будет заниматься социальными проектами по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

На заседании, кроме отставки главы местного самоуправления город Шахунья, был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав комиссии. Она в рамках конкурса выберет кандидатуру на должность главы МСУ.

– За 7 лет работы во главе городского округа Шахунья было сделано много хорошего, муниципалитет на хорошем счету в правительстве области. Я благодарю коллег за совместную работу на благо жителей округа и уверен, что оставляю муниципалитет в надежных руках, – прокомментировал Роман Кошелев.