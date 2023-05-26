Новые деревья высадят на улице Родионова после окончания строительства метро

Зеленые насаждения высадят обратно. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новые деревья высадят на улице Родионова в Нижнем Новгороде после окончания строительства метро. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в прямом эфире 26 мая.

– Подскажите, будет ли территория на улице Родионова на участке от площади Сенной до улицы Фруктовой благоустроена и восстановлена зеленая защитная полоса для домов? – поинтересовалась нижегородка Анна Кузнецова в ходе прямого эфира.

Глава города ответил, что зеленые насаждения, конечно же, высадят обратно. Правда, только после того, как будет завершено строительство новой станции метро.

– Скоро изменится трассировка дороги на улице Родионова. Если ехать в сторону центра, то она сдвинется влево. Соответственно, та часть, которая сейчас является улицей Родионова, будет занята строительной площадкой под метро, – уточнил Юрий Шалабаев. – Это незначительная территория, она находится ближе к площади Сенной. Вырубка зеленых насаждений проходила при условии с обязательным компенсационным озеленением. Когда работы по строительству метро будут закончены, и улица будет проходить в прежней трассировке, а не во временной, то тогда и будут высажены зеленые насаждения.

Напомним, что госэкспертиза выдала положительное заключение на новый этап строительства метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде.

Также подготовка к прокладке тоннелей метрополитена для строительства станций «Площадь Свободы» и «Сенная» началась в Нижнем Новгороде в мае 2022 года. Всего при продлении Автозаводской ветки будет задействовано три тоннелепроходческих щита, один из которых – «Владимир» – пройдет от станции «Горьковская» до площади Свободы. Ему предстоит преодолеть около 1,3 километра.