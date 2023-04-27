Госэкспертиза одобрила еще один этап строительства метро в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкспертиза выдала положительное заключение на новый этап строительства метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте единого госреестра заключений экспертизы.

Положительное заключение экспертиза выдала 26 апреля, а сам проект подготовил застройщик МКУ «ГУММиД».

На новом этапе рабочие обустроят котлован и тупики для строительства станции «Сенная», а также подготовят территорию для будущих работ.

Напомним, подготовка к прокладке тоннелей метрополитена для строительства станций «Площадь Свободы» и «Сенная» началась в Нижнем Новгороде в мае 2022 года. Всего при продлении Автозаводской ветки будет задействовано три тоннелепроходческих щита, один из которых – «Владимир» – пройдет от станции «Горьковская» до площади Свободы. Ему предстоит преодолеть около 1,3 километра.