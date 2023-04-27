Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 13:30

Госэкспертиза одобрила еще один этап строительства метро в Нижнем Новгороде

Рабочие построят котлован и тупики за станцией «Сенная»
Елизавета КОПЫЛОВА
Госэкспертиза одобрила еще один этап строительства метро в Нижнем Новгороде

Госэкспертиза одобрила еще один этап строительства метро в Нижнем Новгороде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкспертиза выдала положительное заключение на новый этап строительства метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте единого госреестра заключений экспертизы.

Положительное заключение экспертиза выдала 26 апреля, а сам проект подготовил застройщик МКУ «ГУММиД».

На новом этапе рабочие обустроят котлован и тупики для строительства станции «Сенная», а также подготовят территорию для будущих работ.

Напомним, подготовка к прокладке тоннелей метрополитена для строительства станций «Площадь Свободы» и «Сенная» началась в Нижнем Новгороде в мае 2022 года. Всего при продлении Автозаводской ветки будет задействовано три тоннелепроходческих щита, один из которых – «Владимир» – пройдет от станции «Горьковская» до площади Свободы. Ему предстоит преодолеть около 1,3 километра.