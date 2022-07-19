Опубликованы первые кадры строительства метро в Нижнем Новгороде

Работы ведутся на улице Горького и площади Сенной. Фото: t.me/metroHH

В сети появились первые фотографии строительства метро в Нижнем Новгороде. Снимки опубликовало МП «Нижегородское метро» в своем официальном телеграм-канале.

На кадрах запечатлены строительные площадки на улице Горького и площади Сенной – именно там сейчас ведутся работы.

- На улице Горького уже завозят необходимую технику, трубы для отвода подземных вод, расчищают дорогу, готов штаб строителей. На площади Сенной идет подготовка площадки под строительство и расчистку территории от старых гаражей, - рассказали в МП «Нижегородское метро».

Обе станции – и «Площадь Свободы», и «Сенная» - будут мелкого заложения. Фото: t.me/metroHH

Напомним, подготовка к прокладке тоннелей метрополитена для строительства станций «Площадь Свободы» и «Сенная» началась в Нижнем Новгороде в мае. Всего при продлении Автозаводской ветки будет задействовано три тоннелепроходческих щита, один из которых – «Владимир» – пройдет от станции «Горьковская» до площади Свободы. Ему предстоит преодолеть около 1,3 километра.

Для прокладки тоннелей между станциями «Площадь Свободы» и «Сенная» будут задействованы еще два щита, что позволит сократить сроки строительства метрополитена. При этом будет вырыто три котлована – на улице Горького, площади Свободы и площади Сенной.

На улице Горького уже завозят необходимую технику, трубы для отвода подземных вод. Фото: https://t.me/metroHH

Обе станции – и «Площадь Свободы», и «Сенная» - будут мелкого заложения. И поскольку грунт в этих местах сложный, то для обустройства тоннелей будет использоваться железобетонная обделка с применением резиновых уплотнителей, защищающая от проникновения воды.

Стройплощадка на площади Сенной. Фото: https://t.me/metroHH

Как сообщалось ранее, на продление Автозаводской ветки метро планируется направить 35,5 млрд рублей. Также по-прежнему остается в планах продление Сормовско-Мещерской ветки метро – для этого будут построены станции «Варя» и «Сормовская». Они должны появиться в Нижнем Новгороде к декабрю 2026 года. В этом году на их проектирование будет выделено 865 миллионов рублей.