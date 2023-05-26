Еще один случай кори выявили в Нижегородской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Шесть случаев заражения корью зарегистрировано в Нижегородской области к 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Управление Роспотребнадзора провело иммунизацию контактировавших с больным корью, у которых нет сведений о сделанной прививке против инфекции или перенесенном заболевании в прошлом.

– Самолечение при кори недопустимо. При появлении признаков заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью. Только врач может правильно оценить состояние больного, – напомнили в Управлении.

Ранее мы сообщали, что к 18 мая в Нижегородской области было зарегистрировано пять случаев кори. А первый случай заболевания в регионе был зафиксирован в апреле.

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